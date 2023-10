Nala und Co. im Einsatz Vier Pfoten im Klassenzimmer: Diese Eifeler Schulen setzen auf einen Schulhund

Was tut der Hund? So lautet der Arbeitsauftrag für Erstklässler, anschaulich zu beschreiben, was sie auf dem Foto sehen. In dem Fall hat Hundebesitzerin Dagmar Thiex ihren Schulhund Waldi als Fotomodell für die Schüler der Astrid Lindgren Förderschule in Prüm eingesetzt.

Foto: Dagmar Thiex