Hilfe im Kriegsgebiet : Auch Tiere leiden unter Krieg in der Ukraine – Eifeler unterstützen Tierstation bei Charkiw

Ein Hund steht neben einem im Asphalt steckenden Panzerturm eines zerstörten russischen Panzers. Foto: picture alliance/dpa/Lehtikuva/Jussi Nukari

Charkiw/Seffern Seit knapp einem Jahr leiden Millionen Ukrainer unter dem russischen Angriffskrieg. Aber auch Tiere werden zurückgelassen, verletzt oder vergessen. Geschieht das, hilft eine große Tierstation bei Charkiw, die jetzt aus der Eifel unterstützt wird.

Es sind bewegende Bilder, die man seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine immer wieder sieht. Menschen fliehen. Fürchten um ihr Leben, weil ihre Heimat attackiert wird. Sie lassen alles zurück. Fast alles. Denn das Haustier im Kriegsgebiet zu lassen, ist für viele keine Option. Aber: Diese mitzunehmen, funktioniert manchmal nicht. Also bleiben sie zurück, werden zu Streunern – und sind somit ähnlichen Gefahren ausgesetzt, wie ihre Herr- und Frauchen.

„Auch ein Tier kann auf eine Mine treten“, sagt Markus Schlickat. Er engagiert sich seit Kriegsbeginn mit seinem Verein MMS Humanitas aus der Eifel heraus für Menschen in der Ukraine. Wobei, nicht nur Menschen. Denn: „In unserer Vereinssatzung steht ausdrücklich auch drin, dass wir uns auch für Tiere einsetzen“, sagt Schlickat. Wirklich greifbar wurde die Tierhilfe aber erst im Oktober. Damals sprach einer der Ukrainer, die durch Schlickats Hilfe eine neue Heimat in der Eifel gefunden haben, den Eifeler auf eine Tierstation in der Nähe von Charkiw an. Seitdem besteht Kontakt zwischen der Einrichtung und den Helfern. Mittlerweile hat MMS Humanitas eine Art Patenschaft übernommen. „Viele Tiere bleiben auf der Strecke, auch da müssen wir etwas tun.“

Nicht alle Tiere können wieder ausgewildert werden

Das Rehabilitationszentrum für Wild- und Haustiere „Akela" kann man sich im Vergleich zu Deutschland als Mischung aus Tierheim und Wildtierzentrum vorstellen. Das Zentrum beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit der Rettung und Rehabilitation von Tieren. Nach der Behandlung werden gesunde Tiere wieder in die Wildnis entlassen, behinderte bleiben im Zentrum. Das Ziel sei jedoch, sagt Markus Schlickat, dass die Tiere wieder in ihren gewohnten Lebensraum zurück können. „Aber das geht nicht immer“, sagt er, „Im Zentrum lebt zum Beispiel ein dreibeiniger Wolf, den kann man nicht mehr auswildern.“

Blickt man auf die Liste der Lebewesen, die im Zentrum aktuell versorgt werden, zeigt sich: Egal, welches Tier – hier wird geholfen. Oftmals sind einfache Aufzählungen recht eintönig, aber hier zeigt sie die Vielfalt der Arbeit. Pferde, Esel, Ziegen, Stachelschweine, Füchse, Wölfe, Waschbären, Marderhunde, Ratten, Widder, Schweine, Kaninchen, Meerschweinchen, ein gefleckter Hirsch, Pelikane, Pfauen, Puten, Gänse, Enten, Fasane, Tauben, Hühner, Schwäne, Störche, Adler, Eulen, Wellensittiche, venezolanische Amazonen, Turmfalken, Leguane, bärtige Drachen, Perleneidechsen und Geckos – sie alle werden aktuell behandelt. Meist sind es einzelne oder wenige Tiere einer Art. Nur bei Hunden und Katzen sieht das anders aus. Aktuell befinden sich 19 Hunde und sechs Welpen auf dem Territorium des Zentrums, zwölf Hunde werden außerdem draußen gefüttert. 18 Katzen werden vor Ort versorgt, 22 Katzen und neun Kätzchen auf der Straße.

Die Menge und Vielfalt der Tiere zeigt, dass das Akela vor allem zwei Dinge braucht: Futter und Platz. Bei erstem können Markus Schlickat und Co. recht direkt helfen. Bereits im Dezember schickten sie einen LKW mit drei Tonnen (vor allem Futter) nach Charkiw. Das ist dringend notwendig, denn aufgrund des Krieges arbeiten Schlachthöfe vor Ort nicht wie gewohnt. Das mache es dem Akela zur „Hölle“, wie sie es selbst in sozialen Netzwerken ausdrücken, Nahrung für die teilweise Raubtiere aufzutreiben.

So helfen die Eifeler dem Zentrum

Aber MMS Humanitas hatte Erfolg: „Der kam pünktlich vor Weihnachten direkt vor Ort an“, sagt Schlickat. Aktuell wird wieder gesammelt. „Wir brauchen alle Arten von Futtermitteln, aber auch Zubehör, Medikamente, Verbände oder Dinge, die bei der Reinigung helfen“, appelliert er. Noch im Januar wollen er und seine Mithelfer einen weiteren LKW nach Charkiw schicken.

Zweites Problem: Platz. Da das Akela aktuell mehr Tiere betreut und aufpäppelt als üblich, platzt es aus allen Nähten. In den sozialen Netzwerken zeigen sie beispielsweise Bilder und Videos davon, wie sie neue Gehege bauen. „Aber dafür wird Baumaterial benötigt“, sagt Markus Schlickat. Deswegen suche man aktuell auch nach Spendern für Dinge wie Hölzer, Latten oder Maschendraht. Denn die „Idealisten“, wie Schlickat die Betreiber des Zentrums nennt, machen „gnadenlos weiter“.