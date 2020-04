Medien : Tiere und Theater im Offenen Kanal

Bitburg (ma) Das Programmfenster des Offenen Kanals Bitburg zeigt Donnerstag, 23. April, 19.30 bis 21 Uhr eine Aufführung der Theatergruppe Stedem (Teil 1) . Die Theatergruppe Stedem wollte zu einem Theaterabend einladen, doch die Corona-Krise machte das zunichte.

Deshalb wiederholt der Offene Kanal die Aufführungen von 2018. Die Jugendtheatergruppe zeigte die Aufführung des Einakters „Der Hoferbe muss her!“ von Michael Scheuer. Aufgeführt wurde dann die Komödie „Immer diese Schwiegermütter oder Schwiegermütter all in!“ von der Autorin Beate Irmisch, bei der für Walli Hoppenstett ein Traum in Erfüllung geht: Ihre einzige Tochter angelt sich den berühmten Tenor Gernot von Zitzewitz. Von dieser Aufführung zeigt der OK den ersten Akt. Der zweite und dritte Akt dieses Lustspiels folgen nächste Woche.