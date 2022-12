Tierheim Altrich : Ein Heiligabend mit Katzen, Ratten und jeder Menge Süßigkeiten

Leonie Münch lernt bei Tierheimleiter Rainer Kordel in Altrich den Beruf der Tierpflegerin. Heiligabend ist für sie ein ganz normaler Arbeitstag, an dem sie sich um die Katzen kümmert. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ist das Tierheim für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Team ist natürlich trotzdem da, um die Tiere zu versorgen. Foto: TV/Sybille Schönhofen

Altrich Tiere und Weihnachten. Da denkt man an romantische Szenen mit Schafen an einer Krippeund bestimmt an ein besungenes Rentier mit roter Nase. Oder man versucht sich vorzustellen, wie es wohl an Weihnachten in echt zugeht, dort wo Tiere zu Hause sind. Ein guter Ort, um nachzufragen, ist das Eifeltierheim in Altrich.