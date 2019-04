Warum die Theatergruppe Körperich auch Vierbeiner im Ensemble hat.

(red) Wenn eine Königin einen Schlosshund hat, ist das schon etwas Ungewöhnliches. Wenn dieser dann aber auch noch beim Theater auf der Bühne steht, sogar noch mehr. Das alles kann man in Körperich bei der Märchenaufführung „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ erleben – und zwar am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, jeweils um 15 Uhr in der Gaytalhalle in Körperich. Dort zeigt die Theatergruppe Knorks das Märchen. Und mittendrin ist Inka Schlemmer in der Rolle der Königin mit dem Hund Mücke, der den Schlosshund mimt. Und zwei mit Gold beladene Esel, ein Frosch und eine Maus sollen auch dabei sein, verrät der Verein.

Wie das funktioniert, können alle bei den Aufführungen miterleben. Und die sind, wie Antonia Prinz von „Knorks“ bestätigt, nicht nur was für Kinder. „Auch Erwachsene, die einen schönen Nachmittag erleben wollen, sind eingeladen.“ Einige Nicht-Kinder sind von vorneherein dabei – auf der Bühne und im Zuschauersaal. Am Samstag sind Senioren aus der Seniorenresidenz Schlossbleck in Vianden und am Sonntag Senioren aus dem St.-Vinzenzhaus Körperich dabei. Dann geht es um eine Story rund um eine Wahrsagerin, die prophezeit, dass ein bettelarmer Junge, der mit einer Glückshaut zur Welt kommt, die Tochter des Königs heiraten wird. Dies versucht der König mit allen Mitteln zu verhindern.

Märchenzeit ist bei „Knorks“ übrigens alle zwei bis drei Jahre. Zudem wird jährlich ein Theaterstück im Eifeler Dialekt gezeigt.

Zum Eintrittspreis von 5 Euro kann man Karten im Vorverkauf beim Kaufhaus Nah und Gut in Obersgegen erwerben unter Telefon 06566/292. Restkarten gibt es am Tag der Aufführung ab 14 Uhr in der Gaytalhalle.