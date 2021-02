Kostenpflichtiger Inhalt: Eifeler Tier- und Freizeitparks : Freizeitparks in der Eifel stehen unter Corona-Druck

In Lünebach geboren: Malor. Die Löwen erhalten ein neues, größeres Gehege und dürfen den Rest ihres Lebens dort bleiben, auch wenn sich der Zoo auf Tiere der Nordhalbkugel konzentrieren wird. Foto: Fritz-Peter Linden

Eifel Von einigermaßen stabil bis kritisch: Der TV schaut auf die Situation in den großen Eifeler Tier- und Freizeitparks. So geht es den Betreibern in diesen schwierigen Monaten.