Tierquälerei : „Zustände wie im Horrorfilm“ - Ein Schlachthof in Hürth und seine Verbindung zur Eifel

Auch mit einer Mistgabel wurden Tiere im Schlachthof traktiert. Foto: Deutsches Tierschutzbüro

Weinsheim/Hürth/St Vith Kaum zu ertragen sind die Bilder, die jüngst in einem Schlachtbetrieb in Hürth bei Köln aufgenommen wurden: In den vergangenen Tagen gingen sie in Nordrhein-Westfalen durch die Medien. Aber es besteht eine Verbindung in die Eifel – nach Weinsheim.

Erneut sind in den vergangenen Tagen Bilder aus einem Schlachthof aufgetaucht, die für viele nur schwer zu ertragen sind: Mitarbeiter, die rüde mit Rind und Schaf umgehen. Die Tiere werden getreten, geschlagen, an Beinen oder Schwanz durch den Raum geschleift, mit Mistgabeln – auch im Gesicht – traktiert. Ihre Qualen enden meist erst mit einem Messerschnitt durch die Kehle.

Tierquälerei: „Zustände wie im Horrorfilm“

Die Anlage, aus der die Bilder stammen, steht in Hürth bei Köln. Fotos und Videos, versteckt aufgenommen im Dezember und Januar, sind dem Deutschen Tierschutzbüro in St. Augustin zugespielt worden, das sie anschließend veröffentlichte. Sie dokumentierten Zustände „wie in einem Horrorfilm“, sagt der geschäftsführende Vorstand des Büros, Jan Peifer. „Diesen Menschen fehlt jegliche Empathie für Tiere.“

Was aber hat das nun mit der Eifel zu tun? Im Zusammenhang mit den Berichten – inzwischen hat das Veterinäramt des Rhein-Erft-Kreises den Schlachthof nach Hinweis des Tierschutzbüros geschlossen – wird auch der Betreiber erwähnt: Er sei ein „Viehhändler aus Weinsheim, Eifelkreis Bitburg-Prüm“, heißt es.

Keine Zulassung für Viehhandel im Eifelkreis

Darauf reagiert nun die Kreisverwaltung in Bitburg und weist darauf hin, dass diese Angabe nicht korrekt sei: Zwar habe der Mann in Weinsheim einen Stall gemietet, dort stünden aber keine Tiere.

Der Schlachthof in Hürth, aus dem die Aufnahmen stammen. Die Anlage ist inzwischen geschlossen. Foto: Deutsches Tierschutzbüro

Außerdem: Eine Zulassung als Viehhandelsunternehmen sei „aufgrund von Verstößen gegen die geltenden tierseuchenrechtlichen Vorschriften“ vom Veterinäramt widerrufen worden. Ein Antrag auf Wiederzulassung aus dem Herbst 2022 sei im November ebenfalls abgelehnt worden.

Der Kreisverwaltung sei er daher nur als Betreiber eines Unternehmens für Tiertransporte in Belgien bekannt – „aufgrund einer EU-weit gültigen Zulassung“.

Tatsächlich ist der Mann auch kein Weinsheimer, sondern wohnt im belgischen St. Vith. Von dort aus betreibt er auch die Tiertransporte.

Diese Angaben hat uns der Unternehmer im Telefonat bestätigt. Darüber hinaus sieht er sich zu Unrecht medialen Angriffen ausgesetzt. Von den Vorgängen im Schlachthof habe er nichts gewusst, sagt er. Die Bilder kenne er noch gar nicht.

Schwer auszuhalten: die versteckt aufgenommenen Bilder aus dem Schlachthof in Hürth. Foto: Deutsches Tierschutzbüro

Die mutmaßlichen Tierquäler sind entlassen

Er sei auch nicht dazu verpflichtet, jeden Tag in der Anlage zu sein und alles zu überwachen. Darüber hinaus will er sich zu dem Fall vorerst nicht weiter äußern.