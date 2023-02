Verbotene Schlachtungen : Tierquälerei im Schlachthof: Staatsanwaltschaft eingeschaltet (Fotos)

Der Schlachthof in Hürth ist inzwischen geschlossen. Foto: Deutsches Tierschutzbüro

Hürth/Weinsheim/St. Vith/Bitburg Die barbarische Behandlung von Tieren in Hürth – der Betreiber pachtet auch Stallungen in Weinsheim in der Eifel – beschäftigt immer mehr Behörden. Die aktuellen Neuigkeiten zu dem Fall von Tierquälerei. Die Fotos sind nichts für schwache Nerven.

Andauernde Qualen bis zum Tod, brutale Misshandlungen, ein offenbar gefühlloses und oft stümperhaftes Schlachten ohne Betäubung, alles dokumentiert auf versteckt aufgenommenen Bildern: Der Umgang mit Tieren in einem Schlachthof in Hürth beschäftigt die Behörden weiter.

Wie bereits berichtet, besteht dabei eine Verbindung auch in den Eifelkreis: In Weinsheim hat der Betreiber des Schlachthofs, ein Unternehmer aus dem belgischen St. Vith, Stallungen gepachtet.

Foto: Deutsches Tierschutzbüro e.V. 15 Bilder Schreckliche Bilder: Tierquälerei im Schlachthof Hürth

Tierquälerei in Hürth mit Verbindungen nach Weinsheim in die Eifel

Beim Veterinäramt des Eifelkreises hatte er im Herbst 2022 beantragt, von Weinsheim aus einen Viehhandel betreiben zu dürfen. Das wurde jedoch zweimal abgelehnt, wegen Verstößen gegen tierseuchenrechtliche Vorschriften.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt die Kreisverwaltung jetzt, dass der Unternehmer bis vor vier Jahren doch bereits einen Viehhandel im Kreis betrieben hatte, in der Nachfolge seines Vaters. Bei Kontrollen seien dann die Mängel festgestellt und der Weiterbetrieb anschließend untersagt worden.

Unter anderem habe man Meldeverstöße in der sogenannten HI-Tier-Datenbank festgestellt. „HI“ steht für das Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Nutztiere. In dieser Datenbank sind Halter und deren Bestände verzeichnet. Auch Veränderungen im Bestand, etwa durch Tod, Schlachtung, Zu- oder Verkauf von Tieren sind dort von den Haltern einzutragen.

Auch die Staatsanwaltschaft Köln ist mittlerweile mit den Vorgängen im Hürther Schlachthof befasst, wie deren Pressesprecher Ulrich Bremer, gegenüber unserer Zeitung bestätigt: Man prüfe die Aufnahme von Ermittlungen, nachdem dort eine Anzeige seitens des Rhein-Erft-Kreises eingegangen war.

Brutaler Umgang mit Tieren auf dem Schlachthof - Tierschutz macht geheime Aufnahmen

Der Vorwurf: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Das Veterinäramt des Kreises hatte den Schlachthof geschlossen, nachdem das Deutsche Tierschutzbüro in St. Augustin den Behörden Aufnahmen aus dem Betrieb zugespielt hatte.

„Das waren schon sehr erschreckende Bilder“, sagt Thomas Schweinsburg, Pressesprecher des Rhein-Erft-Kreises. Das Veterinäramt habe umgehend den Schlachthof unter behördliche Kontrolle gestellt „und das Ding zugemacht“.

Versteckt aufgenommen: Foto aus dem Schlachthof in Hürth. Foto: Deutsches Tierschutzbüro

Verstöße gegen tierschutzrechtliche Vorgaben sind das Eine. Das nordrhein-westfälische Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) in Recklinghausen prüft unterdessen auch, ob in dem Betrieb hygienerechtliche Standards verletzt worden sind, wie dessen Pressesprecher Wilhelm Deitermann auf Anfrage bestätigt.

„Da gibt es EU-Vorgaben, und die sind sehr streng“, sagt Deitermann und verweist darauf, dass Tierschutz und Hygieneschutz zwei unterschiedliche Rechtsbereiche seien. Die Prüfung werde einige Zeit in Anspruch nehmen. „Und sie ist ergebnisoffen.“

Für die Qualen, denen Schafe, Ziegen und Rinder ausgesetzt waren, sollen vier Mitarbeiter des Schlachthofs verantwortlich sein. Deren bisheriger Chef wird inzwischen vertreten vom Bitburger Rechtsanwalt Alexander Neuhaus. Sein Mandant habe die vier Männer fristlos entlassen, sagte Neuhaus Ende vergangener Woche.

Nach Tierquälerei - Mitarbeiter fristlos entlassen

Er bestätigt inzwischen auch, dass der Betreiber auf einem Video aus dem Schlachthof zu sehen sei. Aber er beteilige sich darauf nicht an den Grausamkeiten. Neuhaus: „Was man bei ihm sieht, ist tierschutzrechtlich überhaupt nicht zu beanstanden.“

Zu sehen ist darauf, wie der Betreiber einem Rind einen Bolzenschuss versetzt, um es für die Schlachtung zu betäuben. Eine Frage wird daher sein, ob der Betreiber Zeuge der Vorgänge war und möglicherweise nichts dagegen unternommen hat.