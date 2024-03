Drohbrief wie aus „schlechtem Film“ Warum die Betreiberin des Gnadenhofs Eifel massiv bedroht wird

Sich dem Gnadenhof Eifel unbeobachtet nähern? Keine Chance. Diego und die anderen Herdenschutzhunde, von Gnadenhofbetreiberin Liane Olert liebevoll „Herdis“ genannt, kündigen Besucher lautstark an. Und auch im Haus ist es erst einmal laut – selbst wenn nur ein Teil der 56 derzeit im Gnadenhof lebenden Hunde direkt an die Tür kommen. Ob es so vielen Tieren in einem Haus gutgeht? Darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen.