Landwirtschaft : Tierwohl auch ohne Biosiegel

Frank Petry wird das Hofgut in ein paar Jahren von seinem Vater übernehmen. Ob er auch in Zukunft noch Schweine haben wird, weiß er noch nicht. Foto: TV/Michaela Hellmann

Körperich-Niedersgegen Nur Bio-Landwirtschaft ist gute Landwirtschaft – in den Köpfen mancher Verbraucher scheint sich das eingebrannt zu haben. Doch dass Tierwohl auch ohne Bio-Zertifikat geht, zeigen die Landwirte Werner und Frank Petry aus Körperich.

140 dieser Charolais-Rinder leben auf dem Hofgut Petry in Niedergegen, das Werner Petry (Foto oben) gemeinsam mit seinem Sohn Frank betreibt. Die Landwirte halten Mutterkühe und mästen Schweine. Außerdem bauen sie Mais, Getreide und Raps an.

Ein Bio-Siegel hat das Hofgut nicht. Und das brauche er auch nicht, findet Werner Petry. Ein Grund, warum er keine Bio-Zertifizierung will: „Wir bräuchten Bio-Ferkel. An die kommt man nicht so leicht ran.“ Ein weiteres Argument dagegen liefert der Verbraucher: „Die Kunden wollen fettarmes Fleisch.“ Dazu bräuchten die Tiere viel Protein, das er auch in Form von Soja füttere. Doch das Bio-Soja – wie alle Bio-Futterarten – wäre deutlich teurer als konventionelles Soja.