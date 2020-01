Dorftheater : Sellerich spielt fröhlich weiter

Sellerich Proppenvolles Gemeindehaus, beste Stimmung, viel Applaus – die Premiere der „Hochzeitsverplaner“, des neuen Stücks des Musik- und Theatervereins Sellerich (der TV berichtete), geriet zum kräftig bejubelten Abend.

Am kommenden Wochenende sind zwei weitere Aufführungen: am Samstag, 18. Januar, 20 Uhr, und am Sonntag, 19.Januar, 19 Uhr.