Umwelt : Toller Hecht, gesunder Fluss!

Fließem (cha) Was für ein Brocken: 1,18 Meter lang und 21 Kilogramm schwer ist der Hecht, den Angler Hans-Josef Lersch aus der Kyll gezogen hat. Und der Kyllburger ist nicht der Einzige, der sich über die gesunden Fischbestände freuen kann.

Die Fischereigenossenschaft Kyll, die auf der Strecke zwischen Fließem und Zendscheid ihre Angeln auswirft, meldet: Die Wasserqualität im Fluss sei hervorragend. Schadstoffe, etwa Perfluorierte Tenside oder Nitrate aus Gülle, könnten kaum festgestellt werden. „Das Wasser ist so gut“, sagt der Vorsitzende Klaus Schnarrbach: „Man könnte sich ans Ufer legen und es trinken.“

Auch die Artenvielfalt im Fluss sei groß. Fische, die in den vergangenen Jahren seltener geworden seien, träten wieder vermehrt auf. Für Schnarrbach steht deshalb fest: „Die Maßnahmen zum Schutz des Gewässers haben sich bewährt.“ Seit Jahren haben die Genossen und Fischereiaufseher die Kyll sowie die Nebenbäche gehegt und gepflegt. Und so soll es auch weitergehen. Auf der vergangenen Sitzung der Genossenschaft wurde beschlossen, die Hälfte der Einnahmen den Rücklagen zuzuführen, um entsprechende Besatzmaßnahmen durchzuführen und die andere Hälfte an die Genossen auszuzahlen. Foto: Klaus Schnarrbach