Konzert : Tolles Schülerkonzert am Schloss

Bitburg/Körperich (red) Die Schüler der Leistungskurse Musik 11 und 12 haben bei einer Aufführung im Schloss Kewenig mit einem guten Programm Eltern und geladene Gäste erfreut. Nicht nur der Gesang, sondern auch die Begleitung an verschiedenen Instrumenten war meisterhaft.

Es war schon an diesem lauen Sommerabend ein beeindruckendes Bild, die Aktiven vor der märchenhaften Kulisse von Schloss Kewenig zu sehen. Die Gäste waren geradezu begeistert, sie sparten nicht mit anerkennendem Applaus. Die Fachlehrer für Musik am St.-Willibrord-Gymnasium in Bitburg geizten in ihrem Dankeswort auch nicht mit Anerkennung, die Benotung war hervorragend, besonders auch deshalb, weil die Schüler der Leistungskurse selbst für Vorbereitung und Aufführung verantwortlich waren. Am Schloss Kewenig wird durch die Eheleute Denise und Francy Weyrich eine Vielzahl von Veranstaltungen im Rahmen des Sommergrogramms geboten. Foto: Klaus Schnarrbach