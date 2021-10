Vortrag : Tobias Beck spricht vor Mittelstandsverband in Bitburg

Tobias Beck spricht vor Mittelstandsverband in Bitburg

Auf Einladung des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft sprach Tobias Beck (links) in der ausverkauften Stadthalle in Bitburg. Foto: Fotoatelier Kirwel

Bitburg (red) In seinen Seminaren und Büchern motiviert Redner Tobias Beck Menschen dazu, das Schöne im Leben zu sehen und ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen.

Auf Einladung des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft sprach Beck in der ausverkauften Stadthalle in Bitburg. „Der Weltuntergang fällt aus“, lautete sein Appell an die Unternehmerinnen und Unternehmer.