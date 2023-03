Preis für Forschung zum Moore Prümer Schüler experimentieren: Was macht gute Pflanzenerde aus?

Lena Koch (12), Franziska (13) und Antonia Ostermann (13) sind voll in ihrem Element, wenn sie über ihre Arbeit für den diesjährigen Wettbewerb „Schüler experimentieren“ sprechen. Die drei Realschülerinnen haben sich die Frage gestellt, was eigentlich Torf ist, wie er entsteht und warum Umweltorganisationen den Handel dazu auffordern, Torf im Moor zu belassen und nicht in die Pflanzenerde zu tun.