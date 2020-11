Kostenpflichtiger Inhalt: Wilde Tiere : Toter Wolf bei Bitburg war nicht Billy, aber auch der könnte inzwischen nicht mehr am Leben sein

Bei dem getöteten Tier an der B51 handelt es sich um einen Wolf, aber nicht um Wolf Billy. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Bitburg Das am 8. November überfahrene Tier auf der B51 in der Verbandsgemeinde Bitburger Land war tatsächlich ein Wolf. Doch es war nicht der in der Eifel bekannte Wolf „Billy“. Doch ist der überhaupt noch am Leben?