Ministerium bestätigt DNA-Probe : Totes Tier an der B 51 bei Bitburg war ebenfalls ein Wolf

Mainz/Bitburg Das bei Bitburg unlängst überfahrene Tier (der TV berichtete) war ein Wolf. Eine DNA-Probe bestätigte das jetzt. Damit steht fest, dass nach „Billy“ ein weiterer Wolf die Eifel durchstreift hat.

Wie das Umweltministerium am Freitag mitteilte, ergab eine DNA-Probe des Tieres, das am 8. November auf der B 51 bei Bitburg tödlich überfahren wurde, dass es sich um einen Wolf gehandelt hat - und zwar um den schon aus Südhessen bekannten Wolfsrüden GW1835m. Der wurde am 14. September bei Ober-Modau nachgewiesen und hielt sich möglicherweise seit mindestens Mai 2020 in Südhessen auf. Sein genetisches Profil (Genotyp) lässt sich deutlich den Wölfen aus dem Alpenraum zuordnen.