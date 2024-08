Eifeler sind selbstbewusster Dieses Fazit zieht Tourismus-Profi Klaus Schäfer zum Ende seiner Ära

Klaus Schäfer geht in die großen Ferien – zum Jahresende hört der Mann auf, der seit Gründung der Eifel Tourismus-Gesellschaft, kurz ET, auch deren Geschäftsführer war. Der Nachfolger am Sitz im Prümer Konvikt steht schon fest: Wolfgang Reh, Schäfers bisheriger, langjähriger Stellvertreter und ebenfalls von Beginn an dabei.