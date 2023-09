Weniger Übernachtungen Schwächelt der Eifeltourismus? Wieso die Zahlen des Landes täuschen

Wer in der ersten Jahreshälfte in der Eifel unterwegs war, dürfte es bemerkt haben: Der Tourismus läuft wieder. Die Gäste kommen, Hotels scheinen gut besucht. Etwas, das nicht nur für die Eifel, sondern für das ganze Land gilt. Das zeigen Zahlen des Statistischen Landesamts, das die Anzahl der Übernachtungen und Gäste im ersten Halbjahr ausgewertet hat. Nur: Überall steigen diese, außer in der Eifel.