Nach durchwachsenem Coronajahr : Touristiker in der Eifel hoffen auf 2021

Raus in die Natur, das ist der Wunsch vieler Menschen in dieser Zeit. Die Eifeltouristik möchte darauf mit Angeboten reagieren. Foto: Eifel Tourismus GmbH

Eifelkreis/Vulkaneifelkreis Die Corona-Pandemie hat auch beim Eifeltourismus Spuren hinterlassen. Dass es auch Chancen gibt, haben die Touristiker bei einer Video-Pressekonferenz erzählt.

Dass das vergangene Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht einfach war für die Tourismusbranche, dürfte klar sein. Reisebeschränkungen, Lockdowns oder Beherbergungsverbote, all das hat den Betrieben schwer zugesetzt.Das wurde deutlich bei der Pressekonferenz der Eifel Tourismus GmbH, die pandemiebedingt als Videoschaltung stattfand. Eigentlich sei man jetzt auf der Tourismusmesse in Berlin, sagte Landrat Heinz-Peter Thiel, der als Aufsichtsratsvorsitzender der Eifel Tourismus GmbH das Gespräch mit den Pressevertretern moderierte, in seiner Einleitung. Doch diese gibt es derzeit nur in digitaler Form als ITB now. Trotzdem seien 2800 Aussteller aus 120 Ländern vertreten.