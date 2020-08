Glaube : Neuerburger Senioren pflegen Brauchtum

Bewohner und Betreuer beim Binden der Krautwisch-Sträuße. Foto: Karin Jäger

Neuerburg (red) Jedes Jahr um Mariä Himmelfahrt am 15. August gibt es am Seniorenhaus Berghof in Neuerburg ein reges Treiben: Bewohner und Betreuer schneiden im weitläufigen Garten Blumen, Kräuter und Getreide und ordnen alles auf einem großen Tisch an.

