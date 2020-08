Glaube : Traditionelle Krautwischsegnung in Waxweiler

Mariä Himmelfahrt in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Waxweiler. Foto: Michael Fischer

Waxweiler (red) Mit einem Gottesdienst hat die Pfarreiengemeinschaft Schönecken-Waxweiler Mariä Himmelfahrt gefeiert. Rund 60 Gläubige kamen in die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Waxweiler. Ihr Hochaltar zeigt auf einem großen Relief, wie Maria in den Himmel aufgenommen wird.

