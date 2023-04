Training in der Eifel Eine Herausforderung für Mensch und Gerät – 120 Einsatzkräfte bei Großübung

Oberkail/Bitburg/Wittlich · Die trockenen Sommer in den vergangenen Jahren haben vielen Forstbesitzern und Förstern Angst gemacht, denn die Waldbrandgefahr war stark erhöht. Deshalb gibt es bei den Feuerwehren immer wieder Übungen und Schulungen. Eine der größten, mit 120 Einsatzkräften, war am Wochenende in Oberkail.

23.04.2023, 15:32 Uhr

38 Bilder Feuerwehrübung Waldbrand in Oberkail 38 Bilder

Von Christina Bents

Als um kurz vor 9 Uhr der Alarm ausgelöst wird, sind als Erstes die Feuerwehren aus Oberkail, Gransdorf, Steinborn und Kyllburgweiler-Seinsfeld vor Ort. Die Wehr aus Oberkail bricht gemeinsam mit dem Förster in den Wald zu einer ersten Erkundung auf, um Rückmeldung zu geben, wo genau und wie groß der Brand ist. Anschließend wird der Brand- und Katastrophenschutzinspektor informiert, die Unterstützungszüge werden angefordert und ein Bereitschaftsraum wird eingerichtet, an dem der Einsatz geplant, und von dem aus die einzelnen Maßnahmen starten. Hier geht es zur Bilderstrecke: Feuerwehrübung: Waldbrand in Oberkail