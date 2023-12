Serie „Menschen und Motoren“ Herzblut für besondere Art des Traktors: Familie Biels Leidenschaft für Geräteträger

Landwirtschaftliche Zugmaschinen wie Traktoren, Schlepper und Bulldogs gehören bei fast allen Haupt- oder Nebenerwerbsleuten in Eifel und Hunsrück oder an Mosel und Saar zur notwendigen Ausstattung. Viele an der historischen, mechanischen Technik interessierte Menschen dort haben es sich zur Aufgabe gemacht: Sie wollen diese über Jahre und Jahrzehnte für folgende Generationen erhalten, sie restaurieren und sich mit Gleichgesinnten austauschen. Eine ganz besondere Spezies unter solchen Fahrzeugen sind aber Geräteträger. Um deren Erhalt hat sich eine Familie aus Pronsfeld in der West­eifel besondere Verdienste erworben.