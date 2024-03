„Großes Problem, mit Trauer umzugehen“ Landschaftsarchitekt erklärt, wie Friedhöfe den Hinterbliebenen guttun können

Jeder Mensch wird irgendwann sterben. So weit, so klar – und doch wird selten an den Tod gedacht. Was nach dem Tod passiert, ist eine weitaus größere Frage. Und damit muss nicht mal die philosophische und religiöse Frage eines Lebens nach dem Tod gemeint sein. Auch der Körper des Verstorbenen muss, vor allem für die Hinterbliebenen, ein würdevolles Ende finden.