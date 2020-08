Trauer : Trau dich, über deine Trauer zu sprechen

Als Kooperationsprojekt der Lebensberatungsstellen Gerolstein und Bitburg und des Caritasverbands Westeifel begleiten sie ab Oktober Kinder in Trauerphasen: (von links) Anja Ruff, Carmen Ludwig, Monika Neumann und Rosemarie Harings. Foto: Brigitte Bettscheider

Bitburg/Gerolstein Der Caritasverband Westeifelund die Lebensberatungsstellen Bitburg und Gerolstein rufen gemeinsam Trauergruppen für Kinder ins Leben. Fachkräfte unterstützen und begleiten die Sechs- bis Zwölfjährigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Den vier Frauen, die unserer Zeitung das neue Angebot vorstellen, sind die Gefühle, die zum Trauern gehören, aus ihrer beruflichen Tätigkeit vertraut: Carmen Ludwig und Monika Neumann als Leiterinnen der Lebensberatungsstellen Bitburg beziehungsweise Gerolstein, Rosemarie Harings und Anja Ruff als qualifizierte Trauerbegleiterinnen beim Hospiz- und Palliativberatungsdienst des Caritasverbands (CV) im Landkreis Vulkaneifel beziehungsweise im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Immer wieder habe es im Rahmen ihrer Tätigkeiten Nachfragen nach einem speziellen Angebot für Kinder nach dem Tod eines nahe stehenden Menschen gegeben. So habe sich die Idee von Kindertrauergruppen allmählich entwickelt, erklärt Anja Ruff. Nun - „endlich!“ - stehe das Konzept. Am 2. Oktober soll sich erstmals eine Gruppe in Bitburg treffen, am 9. Oktober in Gerolstein.

INFO Und so läuft es ab Trauergruppen für Kinder: Vor dem ersten Gruppentreffen laden Rosemarie Harings, Carmen Ludwig, Monika Neumann und Anja Ruff interessierte Kinder – allein oder mit einer Bezugsperson – zum Vorgespräch ein. Die eigentlichen Treffen finden dann ab Oktober ein Mal im Monat an einem Freitagnachmittag in der Lebensberatungsstelle Gerolstein beziehungsweise der Caritasverbands-Geschäftsstelle in Bitburg jeweils von 15 bis 16.30 Uhr statt. Die Gruppe ist offen; das heißt, dass an jedem Treffen neue trauernde Kinder teilnehmen können. Kontakt und Info: für Bitburg: Anja Ruff, Telefon: 06561/9671147, E-Mail: a.ruff@caritas-westeifel.de; für Gerolstein: Monika Neumann, Telefon: 06591/4153, E-Mail: monika.neumann@bgv-trier.de.

Kinder in ihrer Trauer um einen Menschen, den sie lieb hatten und der nicht mehr da ist, wertschätzend zu begleiten, ist das Hauptanliegen. „Und ihnen Raum geben für so unterschiedliche Gefühle wie Angst, Wut, Einsamkeit und Schmerz, aber auch für Freude, Dankbarkeit und Liebe“, betont Rosemarie Harings, die in den Grundschul-Projektwochen „Hospiz macht Schule“ (der TV berichtete) immer wieder auf Bedarf nach Begleitung und Unterstützung von betroffenen Kindern aufmerksam wird. In den Gruppen werde den Kindern Raum gegeben, anderen zu begegnen, die Ähnliches erlebt haben und daher einander verstehen.