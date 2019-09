Treckerkino : Treckerkino zeigt deutsche Komödie

Treckerkino 25 KmH. Foto: Trierischer Volksfreund/Kultur- und Förderverein Burg Dudeldorf/Teneka Beckers

Dudeldorf (red) Das 15. Burg Dudeldorfer Treckerkino zeigt am Samstag, 7. September, ab 21 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) die deutsche Komödie „25 Kilometer/Stunde“. In diesem Jahr sind in Bezug auf den Filminhalt neben Treckern auch Mofas zugelassen.

Fußgänger sind ebenfalls willkommen. Die Eintrittspreise betragen mit Trecker oder Mofa neun Euro, Erwachsene ohne Trecker oder Mofa zehn Euro, jeweils inklusive zwei Euro Getränkebon. Kinder zahlen sechs Euro.