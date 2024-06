Nach dem Hochwasser Treibgut an Brücken und Böschungen beunruhigt Eifeler – Zu Recht?

Beschaulich fließt die Nims durch ihr Tal. Wie sie so daher mäandert, ist es nur schwer vorstellbar, dass der Fluss immer wieder für Angst und Schrecken sorgt, wenn er über seine Ufer tritt. Dabei muss ein Gewässer nicht einmal akut Hochwasser führen, um die Menschen zu beunruhigen. Immer wieder meldeten sich in den vergangenen Wochen und Monaten Leser, die besorgt auf Baumstämme und Unrat in den Flüssen der Eifel hinwiesen. Sie fragten, wer sich denn eigentlich um Treibgut kümmere und wer zuständig sei?