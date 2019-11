Verkehr : Treibjagd entlang der B♦50

Bitburg Wegen einer Treibjagd am Samstag, 30. November, sind Autofahrer von 10 bis 16 Uhr zur besonderen Vorsicht aufgerufen. Mit der Jagd erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Wildwechsel über die Bundesstraße 50 zwischen dem Parkplatz an der ehemaligen Abfahrt in Richtung Bitburg-Stahl und der Zufahrt zum ehemaligen Militärlager.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken