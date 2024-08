Rockfestival in der Westeifel Premiere in Arzfeld – der Platz bebt und Flammen lodern beim Tributefestival

Arzfeld · Von Freitag bis Sonntag fand das erste „Thunder-Rail“-Tributefestival in Arzfeld statt, nahe der luxemburgischen Grenze. Die Bands wie Sea of Madness, Whatsername oder RCZ Rammstein Tribute Show waren beeindruckend nah an den Originalen.

18.08.2024 , 15:55 Uhr

Link zur Paywall Premiere in Arzfeld - es bebte und feuerte beim Tribute Festival 48 Bilder

Von Jürgen Kotz