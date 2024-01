Vorsicht, neue Masche Begehrte Bons: Trickdiebe greifen an der Pfandrückgabe zu

Vorsicht vor dieser Masche, die eine 65-jährige Frau aus Bitburg (Name der Redaktion bekannt) kürzlich erlebt hat. Sie stand im Discounter an der Pfandrückgabestation und warf das gesammelte Leergut ein. Dabei sprachen sie immer wieder junge Männer an, die bei der Pfandstation standen und an ihren Handys spielten. Zuerst versuchte sie, die Gruppe zu ignorieren. Sie warf die letzte Flasche ein, drückte auf den Knopf, um den Bon anzufordern. Die Männer ließen aber nicht von ihr ab, riefen immer wieder „Hallo“, so dass sie schließlich reagierte und sich zu ihnen umdrehte. Einen Moment war sie so unaufmerksam. Als sie wieder an den Bon dachte und ihn aus dem Automaten nehmen wollte, war er weg. Und die jungen Männer ebenfalls. „Ich war so wütend“, schimpft die Frau über so viel Dreistigkeit. „Für so was habe ich kein Verständnis. Es waren nur sechs, sieben Euro - egal! Lieber hätte ich sie für einen Kaffee den Obdachlosen gegeben, die vor dem Markt stehen.“