Wasserstand : Steigende Pegel: Wie sieht es an den Flüssen der Region aus?

Wie sah es bis zum Samstag aus an Mosel, Prüm, Lieser und anderen Flüssen der Region? Der vorhergesagte Anstieg der Pegel bis zum Beginn der neuen Woche zeigt sich bereits.

Die Pegel der Flüsse in unserer Region steigen stetig. Bis zum Wochenbeginn wird ein deutlicher Anstieg vorausgesagt. Im Moment fließen unsere Flüsse schnell und mit unübersehbarem Hochstand, aber brav in ihrem Bett. Am Wochenende war die Lage zwar noch nicht kritisch, aber erste Vorbereitungen laufen an. Es wurden bereits begonnen, Wege entlang der Flussläufe zu sperren.