Prümer Ex-Partner sei unberechenbar „Ich hatte Todesangst“: Mutmaßliches Opfer sagt im Vergewaltigungsprozess erneut aus

Es war ein anstrengender Tag für die Frau, die im Prozess gegen ihren ehemaligen Partner aus Prüm aussagt. Nachdem ihre Aussage bereits auf Video aufgenommen worden war, um die psychische Belastung so gering wie möglich zu halten, musste sie am vergangenen Montag für ergänzende Fragen noch einmal vor Gericht erscheinen. Daraus wurde schließlich ein ganzer Nachmittag, an dem sie viele Fragen beantworten musste.