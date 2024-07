Ärztemangel in der Eifel Praxis in Pronsfeld geschlossen: Das Team wirbt jetzt sogar per Video um neuen Hausarzt

Wäre es nicht so traurig, könnte man fast gute Laune bekommen, angesichts des witzigen Videoclips, den die Arzthelferinnen der vakanten Pronsfelder Hausarztpraxis in den sozialen Medien verbreiten. „We need a doctor“ – wir brauchen einen Arzt – heißt es darin. Dazu ihr Text: „Ohne Chefin sind wir verloren. Wir haben überall gesucht.“ Die weitere Botschaft: Sieben erfahrene Arzthelferinnen suchen für eine internistisch ausgestattete Hausarztpraxis in Pronsfeld einen Allgemeinmediziner – am besten sofort. Das Ganze garnieren sie mit witzigen Fotos, die theoretisch jeden Mediziner motivieren müssten, mit diesen freundlichen Menschen zusammenzuarbeiten.