Präventionsarbeit : Polizeiprävention: Gelegenheit macht Diebe

Rittersdorf Gerhard Schreiner informiert 50 Mal im Jahr, wie der beste Schutz vor Einbrechern und Betrügern aussieht.

20 Gäste folgten seiner Einladung ins Rittersdorfer Gemeindehaus. Knapp fünfzigmal im Jahr informiert Schreiner in der ganzen Region bei Vorträgen darüber, wie sich Bürger vor Einbrechern oder Betrügern sinnvoll schützen können. „Denn auch wenn es weniger Einbrüche gibt, die gefühlte Gefahr ist hoch und es gibt leider auch viele andere Wege, auf die man heutzutage zum Opfer einer Straftat werden kann“, sagt er.

„Einen großen Teil unserer Beratung macht nach wie vor der Einbruchschutz aus“, sagt Schreiner. „Gerade hier lässt sich ja auch einiges machen. Deswegen bieten wir auch unseren Hausbesuch-Service an. Nach Terminabsprache komme ich persönlich vorbei und schaue mir an, wo oder was im Haus oder der Wohnung verbessert werden kann“, sagt Schreiner.