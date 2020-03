Echternach : Trifolion sagt Veranstaltungen ab

Echternach Wegen des Corona-Virus werden auch in Echternach Veranstaltungen abgesagt oder verlegt. Das Büro ist für Kundenverkehr geschlossen.

Betroffene Veranstaltungen: 13. März: The University of Northern Iowa Wind Ensemble - Abgesagt.

15. März: Das tapfere Schneiderlein - Verlegt.

17. März: ABBA Gold - The Concert Show live! - Verlegt auf den 18. September.

20. März: Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten - Verlegt.

21. März: Ambitus: Die Schöpfung - Verlegt.

22. März: Sinfonieorchester der Regionalen Musikschule Echternach - Verlegt.

23.03.2020 Rüdiger Hoffmann - VERLEGT // REPORTÉ

25. März: KOKUBU - The Drums of Japan - Verlegt.

27. März: Benefiz-Kunstversteigerung - Verlegt.

31. März: Theo Sommer: Chinas Aufstieg zur Weltmacht - Abgesagt.

23. April: Johann König - Verlegt. // REPORTÉ