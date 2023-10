Aus Liebe zur Eifel Zweitwohnsitz: Altes Bauernhaus – und das seit 50 Jahren

Kennengelernt und auf den ersten Blick verliebt haben sich Ute und Bernd Bohmeier bei einem „Missverständnis“ – bei einer Aufführung des Theaterstücks von Albert Camus in Köln nämlich. Und dass sie sich 1973 auf den ersten Blick gemeinsam in einen alten Bauernhof in Trittscheid verliebten, war purer Zufall. Denn ursprünglich hatten sie an ein Häuschen an der ligurischen Küste in Italien gedacht, nachdem sie in den Besitz von „etwas Geld für Steine“ gekommen waren. Doch das ist eine andere Geschichte.