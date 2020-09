Trockenheit und Starkregen sind Ursache : Ein Hang zum Wegrutschen in Neuerburg

Ein Hang zum Wegrutschen in Neuerburg

Neuerburg/Gerolstein Rutschung bei Neuerburg: Baubeginn und somit die Sperrung der Kreistraße 50 verschieben sich um eine Woche.

Ursprünglich sollte die Kreisstraße 50 zwischen Neuerburg und Kreutzdorf ab dieser Woche gesperrt werden. Der Grund: Die Beseitigung eines Hangrutsches, der am Ortsausgang der Stadt entstanden war.

Der Baubeginn wurde nun allerdings auf den 29. September verschoben, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein auf TV-Anfrage mitteilt. Der Start sei nämlich abhängig von der derzeit laufenden Beseitigung der Rutschung an der Landesstraße 4 zwischen Peffingen und Enzen (der TV berichtete).

Die K 50 zwischen der Einmündung K 63 / K 50 und dem Ortseingang Neuerburg, wird ab Dienstag, 29. September, bis Freitag, 23. Oktober, für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird ab der Einmündung K 63 /K 50 über die K 50 – Neuhütten – Leimbach – L 10 – L 4 bis zur Einmündung L 4 / K 50 in der Ortslage Neuerburg, und umgekehrt, ausgeschildert.

Demnach beginnen die Arbeiten bei Neuerburg erst am Dienstag, 29. September, mit der Einrichtung der Baustelle. Die Fahrbahndecke werde planmäßig nicht abgetragen oder erneuert. Die Sicherung im Verfahren solle neben der Fahrbahn nur in den abgerutschten Bereichen stattfinden. Doch warum kommt es in jüngster Zeit überhaupt immer wieder zu solchen Rutschungen? Der TV hat bei Frank Dienhart von der Fachgruppe Konstruktiver Ingenieurbau des LBM nachgefragt.