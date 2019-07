Brand : Trockner brennt im Nebenraum

Meckel (siko) Zu einem Wohnhausbrand musste die Feuerwehr am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr in die Hauptstraße nach Meckel ausrücken. Nach Informationen der Feuerwehr hatte sich in einem Nebenraum der Garage ein Trockner entzündet.

