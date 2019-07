Flohmarkt : Trödelmarkt in Gerolstein

Gerolstein (red) In Gerolstein findet am Kirmessonntag, 4. August, auf dem Parkplatz an der B 410/Rondell ein Trödelmarkt statt. Hier werden Schätze vom Dachboden, Alltagsgegenstände und vieles, was das Sammlerherz begehrt, angeboten.

Neuware ist nicht erlaubt.