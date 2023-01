Naturdenkmal : Unter der Erde Bitburgs - Diesen vergessenen Ort kennt kaum jemand

Staunendes Entzücken lösten die steinernen Gebilde aus, die in den Siebzigern in Bitburg und bundesweit für Aufmerksamkeit sorgten. Dann wurde der Zugang verschlossen. Aufnahmen aus dem Jahr 1973 zeigen das Innere der Tropfsteinhöhle im Albachtal mit ihren Stalaktiten. Seit 1978 gelten die Höhlen als geschütztes Naturdenkmal. Foto: Stephan Garcon/Archiv Matthias Heinz

Bitburg Vergessen und verschlossen: In den Fünfzigern wurden die Tropfsteinhöhlen im Albachtal neu entdeckt und bis in die Siebziger erforscht. Seitdem sind sie kein Thema mehr. Dabei liegt hier ein Schatz im Dunklen.

Über Tausende oder sogar Hunderttausende von Jahren sind sie entstanden: Versteinerungen mit filigranen Mustern von langen Fäden bis zu riesigen Tropfen, die von der Decke einer Höhle im Albachtal herabhängen. Ein Kunstwerk, das die Natur durch ein sich ewig wiederholendes Spiel von Kalk und Wasser erschaffen hat. Über der Erde weiß kaum jemand von dieser verwunschen ausschauenden Wunderwelt, die sich 20 Meter unter dem Gras ausbreitet. Ende der 50er Jahre wurden die Tropfsteinhöhlen unter dem Erdreich neu entdeckt, als ein neugieriger Polizeibeamter den überlieferten Erzählungen auf den Grund ging: Kriminalmeister Stein vom Staatlichen Polizeiamt in Bitburg, wie er in einer Akte des Landratsamtes benannt wird. Mit den Fotos, die der Polizist in der Höhle schoss, sorgte er für Aufsehen und zog das Interesse der Wissenschaft in die Tiefe nahe der Unteren Mühle im Albachtal in Bitburg.

Was jene zu Gesicht bekamen, die sich hinunterbegaben, versetzte sie ins reine Verzücken. Feuerwehrmänner, die vor dem Hotel „Albachmühle“ beim Abseilen halfen, und die Höhlen für Neugierige wie den damaligen Bürgermeister Hans Peter Lafrenz ausleuchteten, sahen in den versteinerten Gebilden Tiere wie Eisvogel, Ente und Klapperschlange. So beschrieb es Volksfreund-Mitarbeiter Matthias Heinz, der 1973 in der Höhle Bilder machte, und seine Erlebnisse in Zeitungsartikeln und im Heimatkalender von 1974 schilderte.

80 Zentimeter lange Stalaktiten

Aufnahmen aus dem Jahr 1973 zeigen das Innere der Tropfsteinhöhle im Albachtal mit ihren Stalaktiten. Seit 1978 gelten die Höhlen als geschütztes Naturdenkmal. Foto: Stephan Garcon/Archiv Matthias Heinz

In einer Akte aus dem Landratsamt vom 21. September 1959 beschreibt der Verfasser die Höhle als „ein Märchenland“. Er selbst hatte sich durch die kleine Öffnung im Boden hindurchgezwängt und an einem Strick abgeseilt. Was er sah: „Die Decke dieser Höhle ist mit Versteinerungen völlig bedeckt. Von ihr hängen Tropfsteinzapfen in bizarren Formen von bis zu 80 Zentimetern Länge herab.“ An den Wänden entdeckte er Figuren, die ihn an menschliche Körper und Elefanten erinnerten. Auch versteinerte Wurzeln in „phantastischen Formen“ zeigten sich ihm. Von der ersten Höhle führte ihn eine 20 Meter lange „Schlucht“ in eine weitere, größere Höhle. „Sie mutet wie ein Kirchraum an“, beschreibt der Verfasser den acht Meter langen und vier Meter hohen Höhlenraum. Zu Stein erstarrte Sträucher und kleine Bäume fand er hier vor. Und ebenfalls wieder Steinzapfen, die von der Decke hingen und ihn noch mehr schwärmen ließen als die in der ersten Höhle.

In Jahrtausenden gewachsene Versteinerungen beflügeln die Fantasie des Betrachters. Nachdem die Aufnahmen 1973 in der Tropfsteinhöhle im Albachtal entstanden, wurden die Höhlen verschlossen, um das Naturdenkmal zu schützen. Foto: Stephan Garcon/Archiv Matthias Heinz

Das Grundstück gehörte 1959 unter anderen der Witwe von Johann Dwelling, Besitzerin der Albachmühle in der Gemeinde Mötsch. In einem Schreiben an sie drohte das Landratsamt damit, dass jede Veränderung an der Höhle mit einer Geldstrafe bis zu 150 DM oder mit Haft zu bestrafen sei, bis sie erforscht und unter Naturschutz gestellt sei.

Was dann weiter geschah: Die Höhlen wurden nicht zum Magnet für Touristen – sie wurden vielmehr verschlossen und sind es bis heute. Zunächst, weil nach dem Bekanntwerden der Sensation „Personen aus Metterich“, wie im gleichen Jahr ein Schreiben des Landratsamts an die Bezirksregierung Trier festhielt, Steine mitgenommen hatten.

Weitere Höhlen vermutet

In der Folge untersuchten Fachleute die Höhlen und kamen zu dem Schluss: zu gefährlich für Besucher. Das ist auch der Grund, warum eine These noch nicht erforscht ist: Möglicherweise sind die beiden Höhlen Teil eines zusammenhängenden Komplexes, bei dem die Verbindungsgänge nur verschüttet sind. Das sei eine wahrscheinliche Annahme, stellte der Geographie-Professor Walter Sperling von der Uni Trier 1973 nach einer Begehung in den Raum. Es sei auch damit zu rechnen, dass sich weiter unten noch tiefer gelegene Höhlen befänden. Diese Theorie hatten schon die ersten Erforscher 1959 aufgestellt. Weitere Bohrungen wären zu riskant, waren sich alle einig. Die Decke könnte zu dünn sein, um den Maschinen standzuhalten.

Die Einsturzgefahr hatte Ortskundige, etwa aus Hüttingen an der Kyll, Metterich oder Bitburg, die schon lange vor der Öffentlichkeit von den Höhlen wussten, nicht aus ihnen ferngehalten. Bereits im Dreißigjährigen Krieg sollen sich Menschen in den Höhlen versteckt haben, erzählte der 91-jährige Kaspar Lenertz aus Mötsch 1973 in der Trierischen Landeszeitung.

Zu gefährlich für Touristen

In den Siebzigern gab es den zweiten Anlauf, die Höhlen zu erforschen und für den Fremdenverkehr zu erschließen. 10.000 DM stellte der Bitburger Haupt- und Finanzausschuss dafür zur Verfügung. Kurt Frohn vom Höhlenrettungsdienst Nordrhein-Westfalen kam 1974 in einem Gutachten zu dem Urteil, dass es sich bei den Kalkstuffhöhlen „ohne Zweifel um eine geologische Seltenheit“ handelt. Trotzdem warnt er wegen der Gefahren sowohl für die Natur als auch für den Mensch davor, die Höhle für den Tourismus auszubauen. Gleichzeitig empfiehlt er, weil es auch 15 Jahre nach der Entdeckung noch nicht geschehen war, die Höhlen unter Naturschutz zu stellen.

Unter Naturschutz

Erst am 1. Februar 1978 war es so weit. Seitdem sind die Höhlen als geschütztes Naturdenkmal eingetragen. Aber bis dahin war schon einiges zerstört worden. „Die Zapfen im Inneren der Höhle wurden im Laufe der Zeit von Besuchern abgeschlagen“, beschreibt die Akte den Zustand. 1981 beabsichtigte Verband der Deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V. die Höhlen weiterzuerforschen, um ein Verzeichnis mit Höhlen der Eifel anzulegen. Ob es dazu kam, ist der Unteren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung jedoch nicht bekannt.

Bleibt es beim Verschluss?