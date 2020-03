Gewerbegebiet : Tropic-Park ist abgerissen

FLIEßEM (uhe) Über Jahrzehnte hinweg hat die Ruine das Erscheinungsbild des Kommunalen Wirtschaftsparks A60/Fließem geprägt, nun ist sie verschwunden: Die Reste des ehemaligen Tropic-Parks sind in den vergangenen Wochen abgerissen worden. Der Reptilien-Zoo war Anfang der 90er Jahre errichtet worden und bereits zwei Jahre später in die Insolvenz geraten. Versuche des derzeitigen Eigentümers, für das Gelände in unmittelbarer Nähe zur Autobahn Investoren für die Errichtung einer Tank- und Ratsstätte oder eine ähnliche Nutzung zu gewinnen, blieben bislang ohne Erfolg. Laut Flächennutzungsplan wäre eine solche Nutzung durchaus möglich. Foto: Uwe Hentschel