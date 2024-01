Nicht alles wurde blockiert Bauernprotest: Schüler und Angestellte zum Teil verspätet

Bitburg/Prüm/Arzfeld/Daun/GErolstein · In den Verbandsgemeinden Prüm und Arzfeld ist die Lage trotz der Bauernproteste relativ entspannt. Das Krankenhaus in Prüm kann wie gewohnt arbeiten. Einige Mitarbeiter mussten Umwege fahren. Auch in Bitburg und Daun, wo sich die Landwirte zu Kundgebungen trafen, geben Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Schulen Entwarnung.

08.01.2024 , 12:14 Uhr

Am frühen Morgen fahren die Landwirte aus Prüm nach Bitburg zur Großdemo. Foto: Fritz-Peter Linden

Beim St.-Joseph-Krankenhaus Prüm gibt es am frühen Montagmorgen keinen personellen Notstand. „Unsere Mitarbeiter mussten zum Teil andere Wege fahren, aber es kamen alle an“, sagt Carmen Schronen, Sekretärin der Geschäftsführung. „Man hat ja so seine Schleichwege. Außerdem haben wir eine Rundmail geschrieben, dass sich alle früh genug auf den Weg machen sollen.“ Pflegedienstleiterin Rita Gast hat die Schichtdienste im Blick und hofft, dass auch die Mitarbeiter für den Spätdienst rechtzeitig einen Weg finden werden, „sonst heißt es für die anderen Überstunden schieben, bis die nächste Schicht durchkommt“. Patienten werden nach Möglichkeit wie geplant entlassen. „Wir haben einen relativ normalen Betrieb. Ich habe noch keine negativen Rückmeldungen bekommen“, sagt Dr. Phillipp Kaiser, ärztlicher Direktor. „Wir hoffen das Beste, das es so bleibt.“