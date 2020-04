Kostenpflichtiger Inhalt: Belgien und das Coronavirus : Hohe Infektionszahlen, dennoch kein Risikogebiet

Man darf auch weiterhin rüber, sollte aber einen „essenziellen Grund“ haben: Die Grenze zu Belgien am Ardenner Center bei Losheim. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm/Büllingen/St. Vith Die Corona-Infektionszahlen und die Sterberate scheinen auf belgischer Seite erschreckend hoch. Vielleicht aber ist das Bild dort einfach nur realistischer als bei den EU-Nachbarn. Zugleich bleiben die Grenzübergänge offen – im Prinzip.

Die Grenze zwischen Belgien und der Bundesrepublik ist weiterhin offen – im Prinzip, denn es gelten strenge Regeln. Seit unserem Bericht darüber vor einem Monat („Die große Krise und der kleine Grenzverkehr“) sind allerdings die angegebenen Infektionszahlen und der im Zusammenhang damit gestorbenen Menschen hochgeschnellt.

Die Bundesregierung hält jedoch auch in ihrer zweiten Antwort auf eine TV-Anfrage, nicht sonderlich aussagekräftig, daran fest: Die „vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen“ konzentriere sich „aktuell auf die Binnengrenzen, an denen dies besonders erforderlich erscheint“. Wie die Übergänge nach Luxemburg.

Warum aber dann nicht zwischen Deutschland und Belgien? Es habe eben, sagt Aloysius Söhngen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Prüm, auch damit zu tun, „dass der Grenzverkehr nicht so intensiv ist wie mit Luxemburg“. Denn dort arbeiteten zum Beispiel erheblich mehr Deutsche als in Belgien.

Dennoch: die Zahlen aus dem Nachbarland – und hinter jeder steckt ein Mensch – erschrecken. Mit Stand von Dienstagmittag galten nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore fast 47 400 Belgier als infiziert, 7331 Patienten waren gestorben. Das bedeutet eine Sterberate von 622 auf eine Million Einwohner (Gesamtzahl in Belgien: elf Millionen). In den Niederlanden (17,8 Millionen Einwohner) waren es zum gleichen Zeitpunkt 38 245 Infektionen und 4500 Tote – 264 auf eine Million. In der Bundesrepublik (83 Millionen Einwohner) zählte man bis gestern 158 000 Infektionen und 6200 Tote, umgerechnet 73 auf eine Million Einwohner.

Die im Vergleich dramatischere Entwicklung in Belgien, sagt Serge Heinen, Pressesprecher der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Eupen, habe allerdings auch mit der anderen Zählweise zu tun, besonders in den Alten- und Pflegeheimen: Denn dort zähle man „jeden Sterbefall, der die Vermutung nahelegte, dass es sich um eine Covid-19-Erkrankung handelte“.

Dabei genügte es, wenn die Gestorbenen entsprechende Symptome gezeigt hatten – ohne dass ein Test vorgenommen wurde. In Deutschland hingegen gingen ausschließlich Fälle in die Statistik ein, bei denen die Infektion tatsächlich nachgewiesen sei.

Allerdings nehme man inzwischen auf belgischer Seite deutlich mehr Tests vor – und im Ergebnis zeige sich, dass man mit den im Vergleich zu den Nachbarländern höheren Zahlen „sehr stark an der Realität“ sei. Was dann auch der Mutmaßung Raum gibt, dass auch in den anderen Staaten mehr Menschen infiziert sind, als die vorliegenden Daten nahelegen.

Trotzdem wird die Regierung in Brüssel in den kommenden Wochen erste Lockerungen vornehmen – und zwar in einem „Mehrphasenmodell“, sagt Serge Heinen. Den Beginn sollen am Montag, 4. Mai, unter anderem die Industriebetriebe machen, eine Woche darauf dürfen alle anderen Unternehmen wieder einsteigen – außer Hotels und Gaststätten (voraussichtlicher Stichtag dort: Montag, 8. Juni). Es gilt eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr. Die Schulen werden voraussichtlich am Montag, 18. Mai, für ausgewählte Jahrgänge den Unterrichtsbetrieb aufnehmen. Dabei sei allerdings zu berücksichtigen, dass diese Schritte immer an die aktuelle Entwicklung angepasst werden sollen.

Unterdessen gilt weiterhin: Die Grenze ist offen. „Aber das heißt nicht, dass man ohne Weiteres aus- oder einreisen kann“, sagt Serge Heinen. Man benötigt dafür einen,, wie es in Belgien heißt, „essenziellen Grund“ – weil man beispielsweise beruflich ins Nachbarland muss, einen Angehörigen jenseits der Grenze betreut, seinen Lebenspartner oder seine Kinder dort besuchen will. Touristische Ausflüge sind nicht erlaubt. Und auch das Einkaufen, sagt Heinen, „gehört nicht dazu“.

Ausnahme bleibt offenbar in der Eifel der Delhaize-Supermarkt an der Grenze bei Losheim. Die Bürgermeister der nahen belgischen Gemeinden hatten sich dafür stark gemacht, dass dort auch die deutschen Nachbarn weiter einkaufen dürfen. Daran habe sich bisher „augenscheinlich nichts geändert“, sagt Dirk Weicker, Gemeindechef in Hallschlag. Trotzdem bleibt er vorsichtig: Er sei dieser Tage noch dort gewesen, sagt Weicker. „Aber ich parke immer auf der deutschen Seite.“

So dürfte es vermutlich bald wieder aussehen in den Straßen von Lüttich. Foto: Fritz-Peter Linden