Kostenpflichtiger Inhalt: Euro Composites sieht sich nach dem Unfall wieder gut aufgestellt : Trotz Krise und Brand wird investiert

Kaum vom Brand erholt, bereits von der nächsten Krise getroffen: die Firma Euro Composites in Echternach. Foto: Euro Composites

Echternach/Bitburg Erst ein Großbrand und jetzt die Pandemie: Der Echternacher Flugzeugteilehersteller Euro Composites muss einiges verkraften. Dennoch will die Firma in den nächsten Monaten Millionen investieren.

Die schlechten Nachrichten für die Firma Euro Composites reißen nicht ab. Nachdem im Herbst 2019 eine Produktionshalle auf dem Betriebsgelände abgebrannt war, fegt nun eine Pandemie durch die Welt. Und zwar eine, die binnen weniger Wochen, beinahe den gesamten Flugverkehr lahmgelegt hat. Und somit auch die Nachfrage nach den extra leichten Bauteilen für Jets und Frachter abdämpfte, die in dem luxemburgischen Ort produziert werden.

Dennoch ist sich Unternehmenssprecher Horst Willkomm sicher: „Euro Composites wird gestärkt aus der Krise hervorgehen.“ Und auch am 160 Millionen schweren Investitionsprogramm halte die Unternehmensgruppe mit Sitzen in Deutschland, Luxemburg und den USA fest.

Info Ein Corona-Fall und die Maßnahmen Auch bei Euro Composites hat es nach Angaben von Willkomm einen bestätigten Infektionsfall mit dem neuartigen Corona-Virus gegeben. Zum Zeitpunkt der Erkrankungen sei der Mann aber arbeitsunfähig und zwei Wochen nicht mehr im Werk gewesen. Die einzige Kontaktperson im Unternehmen sei vorsorglich in Quarantäne geschickt worden, hatte sich aber offenbar nicht angesteckt. Damit weitere Infektionen möglichst ausbleiben, hat die Echternacher Firma laut Willkomm ein umfassendes Schutzkonzept umgesetzt. Das Unternehmen stellt seinen Angestellten Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung, Sanitäranlagen würden häufiger gereinigt. Auf Fahrgemeinschaften soll derzeit verzichtet werden, und auch sonst wird Abstand vorgeschrieben. Kundenbesuche finden derzeit ebenso keine statt, und Lieferanten dürfen die Aufenthaltsräume erst mal nicht betreten.

Am Standort Bitburg seien sogar massive Ausbauten geplant, kündigt Willkomm an: „Wir werden dort noch dieses Jahr eine hochmoderne Anlage für Aluminiumwaben für die Luft- und Raumfahrt errichten.“ Dadurch verdoppele sich die Betriebsfläche in der Dieselstraße und die Mitarbeiterzahl. Die Produktion solle bereits im ersten Quartal 2021 anlaufen.

Derweil sind in Echternach die Folgen des Brandes weiterhin zu spüren. Der Schaden durch den Unfall wird inzwischen auf 75 bis 80 Millionen Euro geschätzt.

Immerhin: Nach anfänglichen Verzögerung beim Abriss der ausgebrannten Halle (der TV berichtete), sei nun die neue Produktionsstätte im Aufbau, sagt Willkomm. Während das eine Ende die Halle noch aus Betonfertigteilen aufgebaut wird, installieren Mitarbeiter am anderen Ende bereits die ersten Maschinen.

Bis man im Werk aber wieder die volle Produktionskapazität erreiche, werden wohl noch Monate ins Land gehen. Willkomm rechnet mit Herbst 2020. Aktuell, sagt er, sei man bei einer Auslastung von etwa 50 Prozent. Und das heißt auch: Selbst die derzeit wegen der Pandemie etwas rückläufige Nachfrage sei noch höher als das Angebot, was man derzeit liefern könne.

Trotz all dieser auf den ersten Blick bedrohlichen Entwicklungen, musste sich bislang kein Mitarbeiter bei Euro Composites Sorgen um seinen Job machen. Und dies bleibt wohl auch in Zukunft so.