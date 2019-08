MILITÄR : Trump und die Air Base: Ein Vortrag

Speicher (red) Wie ist es um das Vertrauen zwischen den USA unter der Trump-Administration und Europa bestellt? Und wie sind die US-Militärstützpunkte in Rheinland-Pfalz davon betroffen? Das ist Thema eines Vortrags , den Dr. Florian Böller, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Heidelberg Center for American Studies, am 18. September, von 18 bis 19.30 Uhr im Rathaus Speicher hält. Anmeldung: Telefon 0631/36610-0; E-Mail: info@atlantische-akademie.de