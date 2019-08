Prümer Sommer 2019 : Tschüss und bis zum nächsten Jahr

BmP rockten das letzte Konzert des 28. Prümer Sommers. Foto: Frank Auffenberg

Prüm (aff) Zünftiger Alpen-Pop-Rock begeisterte am Donnerstag beim letzten Konzertabend des 28. Prümer Sommers viele Hundert Besucher. Während die Jugend meist in Jeans und Turnschuhen zum Festplatz kam, hatten sich viele ältere Gäste für das Konzert mit „BMP – Die Wilden aus Bayern“ richtig in Schale geworfen und schätzten die Gelegenheit, Dirndl und Lederhose mal wieder auszuführen.

