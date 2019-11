Sport : Turner trainieren zwei Tage in Hosingen

Turnverein Mettendorf Ein zweitägiges Trainingslager fand am Wochenende vom 19.-20. Oktober mit 30 Kindern und Jugendlichen des SV Kyllburg und des TV Mettendorf im luxemburgischen Hosingen statt. Zusammen mit den Trainern des Turnverein Mettendorf, Michael Zimmer und Jennifer Jüngels, sowie der Trainerin Sabrina Valerius vom SV Kyllburg, übten die Teilnehmer zwei Tage lang an den Geräten Boden, Schwebebalken, Sprung und Reck verschiedene Turnelemente. So wurde am Schwebebalken intensiv die Rolle, das Rad und der Handstand geübt, am Boden der Flick Flack und am Reck Aufschwung und verschiedene Umschwünge. Zum Abschluss des ersten Tages ging es zur Belohnung mit allen Kindern ins anliegende Schwimmbad Aqua Nat’Our. Sonntags trainierten die Kinder und Jugendlichen weitere drei Stunden. Alle Turnerinnen und Turner, sowie die Trainer waren am Ende des Trainingslagers zufrieden mit der erbrachten Leistung. Foto: Doris Jakobs