Bauarbeiten an Prümer Realschule : Turnhalle wird fast eine halbe Million Euro teurer

Bauarbeiten an Prümer Realschule

Muss saniert werden: die Turnhalle der Kaiser-Lothar-Realschule plus in Prüm, rechts im Bild. Der Pausengang (links) soll wohl durch ein neues Vordach ersetzt werden. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Der Kreisausschuss hat 2018 beschlossen, die Sporthalle der Prümer Realschule plus zu sanieren. Ein Jahr später haben sich die Kosten des Projekts nun deutlich erhöht.

Im April 2018 hat der Kreisausschuss beschlossen, die in die Jahre gekommene Turnhalle zu sanieren. Die Kosten für die energetische und brandschutzrechtliche Generalüberholung beliefen sich damals auf rund 957 000 Euro. Nun hat der Kreistag ein aktualisiertes Bauprogramm für die Sporthalle abgesegnet. Die neueste Kostenschätzung beläuft sich aber auf fast eine Million und 400 000 Euro, also rund 426 000 Euro mehr als veranschlagt. Nachfragen nach dem Grund für die Verteuerung kamen bei der Sitzung nicht auf. Also hat der TV mal bei der federführenden Kreisverwaltung nachgehört.