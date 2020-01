Freizeit : Turnier der Bitburger „Herz-Buben“: Skat mit internationalem Flair

BITBURG Auf Einladung des Skatclubs „Herz-Bube“ Bitburg trafen sich am Sonntag 228 Skatbegeisterte zu einem Großturnier im Haus der Jugend.

Der Skatclub Herz-Bube ist nicht nur ein Bitburger Traditionsverein, 2018 wurde das 50-jährige Jubiläum gefeiert, sondern auch regelmäßiger Ausrichter großer Turniere. Am vergangenen Sonntag war es beispielsweise mal wieder so weit, als sich 228 Skatspieler, darunter 14 Frauen, im fairen Wettstreit mit Pro und Contra gegenübersaßen.

Dabei ist das Einzugsgebiet der Gäste groß – teils sogar international. „Die Teilnehmer kommen aus ganz Rheinland-Pfalz, Saarland, NRW, Belgien und aus Luxemburg. Darunter sind sowohl junge als auch ältere Spieler. Jeder, der hierherkommt, hat Spaß am Skat und kann zusätzlich unsere Gastfreundschaft genießen und attraktive Preise gewinnen“, sagte Matthias Hauer, Vorsitzender des Skatclubs Herz-Bube Bitburg.

Den ersten Preis in Höhe von 500 Euro gewann mit 3444 Punkten Manfred Michels aus Ockfen, den zweiten Preis (300 Euro) gewann Leo Vaesen aus Eupen in Ostbelgien mit 3159 Punkten, der dritte Preis (150 Euro) ging mit 3122 Punkten an Willi Beicht aus Schweich.